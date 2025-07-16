Трамп оценил роль жены в смене своего мнения об Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его жена Мелания занимает нейтральную позицию по вопросу украинского кризиса и просто хочет, «чтобы люди перестали умирать». Его слова приводит ТАСС.

Ранее британская газета The Times назвала Меланию Трамп «неожиданным союзником» Владимира Зеленского в Белом доме. Издание отметило, что детство первой леди США прошло в бывшей Югославии и, возможно, именно это повлияло на решение ее мужа отправить ракеты Patriot Киеву.

Сам же президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, подчеркнул, что его жена «очень нейтральна».

«Ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать», - пояснил глава Белого дома.

Он также отметил, что согласен с позицией Мелании и выступает «на стороне тех, кто хочет, чтобы люди перестали умирать».

Напомним, что американский президент ранее подчеркнул, что «очень недоволен» Москвой и пригрозил санкциями в отношении Москвы, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта. Он также сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет европейцев, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot.