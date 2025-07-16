Зеленский объявил о готовности применить дальнобойное оружие по России

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax заявил, что Украина будет готова применить дальнобойное оружие на поле боя, если оно будет передано Киеву.

Ведущая канала поинтересовала у Зеленского, будут ли украинские военные наносить удары вглубь российской территории, если у них появится дальнобойное оружие.

"Мы готовы к действиям, демонстрировать силу", - сказал Зеленский.

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При этом он уточнил, что не обязательно это оружие будет использовано, но нужно, чтобы "Россия знала о его существовании".