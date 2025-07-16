Президента Туркменистана предложили сделать султаном

В Туркмении звучат призывы короновать действующего президента страны Сердара Бердымухамедова и провозгласить его султаном. Об этом пишет «Независимая газета».

В частности, такой призыв прозвучал 29 июня в городе Аркадаг во время торжеств, приуроченных ко дню рождения отца нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова, который является Лидером нации.

Народная артистка Туркмении Джемал Сапарова исполнила песню, в которой были слова: «Вставайте, склоните головы перед Сердаром. Пусть он будет царем пожизненно. Коронуйте султана!». Видеозапись этого выступления была обнародована государственным телевидением спустя некоторое время.

При этом песня приобрела популярность в Туркменистане, превратившись в своеобразный «хит», исполняемый и другими артистами, отмечает издание.

Слово «сердар» в переводе с туркменского языка означает «вождь». Таким образом, мы сталкиваемся здесь с интересной игрой слов, где имя собственное пересекается с его нарицательным значением, обратил внимание эксперт Дерья Караев.

В 2022 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк маслахаты (верхней палаты парламента) заявил, что принял «непростое решение о себе». Он решил, что на современном этапе развития страны следует предоставить дорогу молодым руководителям. После чего власть в стране получил его сын Сердар Бердымухамедов.