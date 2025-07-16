"Уничтожили энергетику": Зеленский раскрыл последствия ночных ударов

Владимир Зеленский утром в среду сделал заявление о последствиях ночного массированного удара по различным объектам на территории Украины. Отдельно он выделил ситуацию с поражением объектов энергетики. Госслужба по ЧС ранее сообщала, что удару с применением баллистической ракеты и беспилотников подвергся Кривой Рог, также были атакованы Винница, Краматорск и Харьков, где произошел пожар на промышленном объекте.

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"Под основным ударом находились Виннитчина, Днепровщина, Харьковщина и Одесщина", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале, добавив, что сейчас продолжается ликвидация последствий ночных обстрелов.

"Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура", - отметил он, добавив, что сейчас ремонтные бригады пытаются все восстановить в Кривом Роге.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине требуется больше средств ПВО, больше дронов-перехватчиков.