Премьер-министр Франции может отменить два государственных праздника, чтобы сократить непосильный долг страны. Глава французского правительства Франсуа Байру говорит, что Пасхальный понедельник и День победы могут стать обычными рабочими днями, а критики называют этот мерзкий план "прямой атакой на Францию”.

© Московский Комсомолец

Главарь правительства Франции Франсуа Байру предложил отменить два государственных праздника в рамках радикальных мер, направленных на сокращение растущего дефицита бюджета страны, стимулирование ее экономики и предотвращение ее “раздавления” долгом.

Излагая бюджет на 2026 год во вторник, Байру предложил отменить выходной в пасхальный понедельник и 8 мая, когда Франция отмечает День Победы, знаменующий окончание второй мировой войны, хотя и сказал, что открыт для других вариантов.

Премьер-центрист сказал: “Вся нация должна больше работать, чтобы повысить активность страны в целом и улучшить ситуацию во Франции. Каждый должен внести свой вклад в эти усилия”.

Не жалеющая денег для вооружения своих клиентов на Украине Франция находится под давлением необходимости снизить государственный дефицит, составляющий 5,8% ВВП, до уровня 3%, требуемого правилами ЕС, и обуздать государственный долг в размере 3,3 трлн евро, ежегодные проценты по которому в размере 60 млрд евро вскоре могут стать крупнейшими расходами бюджета.

Огромный долг представляет собой “смертельную опасность” для страны, “стоящей на краю пропасти” и “все еще зависимой от государственных расходов”, сказал Байру, изложив шаги, которые, по его словам, позволят сократить расходы бюджета на 43,8 млрд евро, сократив дефицит до 4,6% в следующем году и 3% к 2029 году.

Другие меры будут включать полное замораживание государственных расходов, за исключением расходов на обслуживание долга и оборонный сектор, которые, по требованию президента Эммануэля Макрона, должны быть увеличены на 3,5 млрд евро в следующем году и еще больше в 2027 году.

Сокращение бюджета также повлечет за собой сохранение пенсий на уровне 2025 года, ограничение расходов на социальное обеспечение и сокращение расходов на здравоохранение на 5 млрд евро. Зарплаты на государственной службе и в правительственных учреждениях будут заморожены, а количество рабочих мест в государственном секторе сократится.

Отказ от государственных праздников, вероятно, встретит сильное сопротивление, хотя Франция ранее обсуждала возможность объединения Дня победы с Днем перемирия 11 ноября, создав единый день памяти жертв первой и второй мировых войн, пишет The Guardian.

“Отмена двух праздничных дней - это прямая атака на нашу историю, наши корни и на трудящихся Франции”, - заявил Жордан Барделла из крайне правого Национального объединения (RN), крупнейшей партии в парламенте.

“Ни один депутат от RN не согласится на меры, которые равносильны провокации”.

Другие партийные лидеры были столь же осуждающими. По словам Фабьена Русселя из Французской коммунистической партии, эти предложения были “организованным противодействием”. Жан-Люк Меланшон из радикальной левой партии LFI заявил, что пришло “время изгнать Байру” и “положить конец этому разрушению, этой несправедливости”.

Депутат от Социалистической партии Борис Валло осудил этот бюджет как “жестокий и неприемлемый”. Он добавил: “Всегда требовать большего от тех, у кого мало, и так мало от тех, у кого много, - это несерьезно, неэффективно и несправедливо”.

Решение Макрона назначить досрочные выборы в прошлом году привело к тому, что парламент оказался в подвешенном состоянии, в котором у Байру не хватает голосов, чтобы принять бюджет без поддержки левых или правых, которые по разным причинам выступают против его предложений.

Без соглашения премьер-министр может столкнуться с предложением о недоверии, подобным тому, которое свергло его предшественника Мишеля Барнье, уже в октябре, когда его подробный законопроект о бюджете должен быть представлен на рассмотрение парламента.