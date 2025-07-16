На Западе раскрыли важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

Профессор международной политики Бирмингемского университета Дэвид Гастингс Данн заявил о важной детали в словах президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и конфликте на Украине.

На эту тему специалист высказался на сайте западного издания The Conversation.

«Трамп может утверждать, что он "разочарован" в Путине, но он не стал называть его агрессором. На самом деле в какой-то момент он обвинил Украину во вторжении. И, что важно, он не стал требовать, чтобы России отдала 20 процентов территории [Киеву]», — раскрыл Данн.

Как обратил внимание автор материала, Трамп также умолчал относительно того, что Вашингтон будет предпринимать для обеспечения безопасности и стабильности Украины после окончания боевых действий.

«А это куда более важный вопрос, чем вступление Украины в НАТО», — говорится в статье.

Кроме того, Данн прокомментировал обещание главы Белого дома ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. По его мнению, условие Трампа следует рассматривать через призму его склонности устанавливать дедлайны, которые затем многократно переносятся.

Трамп сделал заявления о вторичных пошлинах против России и ее торговых партнеров 14 июля во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Американский глава также отметил, что крайне недоволен позицией российского руководства по Украине.