Глава американской администрации Дональд Трамп лишь публично поменял своё отношение к президенту России Владимиру Путину.

Такое мнение приводит издание The Conversation. Отмечается, что американский лидер в какой-то момент обвинял Киев в происходящем на Украине и не требовал, чтобы Россия отказалась от освобождённых территорий.

«Трамп может сказать, что «разочарован» Путиным, но он не назвал его агрессором», — говорится в публикации.

Ранее американский лидер заявил, что верит в желание России урегулировать вооружённый конфликт на Украине.