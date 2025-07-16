Король Карл III отменил 106-летнюю традицию

Отменен дресс-код, который приходилось соблюдать при игре на теннисном корте Букингемского дворца. Об этом сообщает издание The Times.

По инициативе короля Карла III теннисистам разрешили носить цветную одежду. Прежде на дворцовом корте требовалось появляться исключительно в белом. Как утверждает издание, монарх пошел на такой шаг, чтобы играющие чувствовали себя менее «скованно».

Корт был построен на территории Букингемского дворца в 1919 году. Им в основном пользуются сотрудники, однако иногда среди игроков можно увидеть и членов королевской семьи. Традиция, обязывающая теннисистов одеваться в белое, продержалась 106 лет.

Ранее сообщалось, что Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра. Импровизированное выступление короля сорвало аплодисменты и попало на видео.