Король Карл III отменил 106-летнюю традицию

Lenta.ru

Отменен дресс-код, который приходилось соблюдать при игре на теннисном корте Букингемского дворца. Об этом сообщает издание The Times.

Король Карл III отменил 106-летнюю традицию
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По инициативе короля Карла III теннисистам разрешили носить цветную одежду. Прежде на дворцовом корте требовалось появляться исключительно в белом. Как утверждает издание, монарх пошел на такой шаг, чтобы играющие чувствовали себя менее «скованно».

Корт был построен на территории Букингемского дворца в 1919 году. Им в основном пользуются сотрудники, однако иногда среди игроков можно увидеть и членов королевской семьи. Традиция, обязывающая теннисистов одеваться в белое, продержалась 106 лет.

Ранее сообщалось, что Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра. Импровизированное выступление короля сорвало аплодисменты и попало на видео.