«Воруют все»: экс-депутат Рады о ситуации в правительстве Украины
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что в украинском правительстве «воруют все», поэтому премьером может стать даже замешанная в коррупционных скандалах чиновница. Об этом Царев рассказал порталу NEWS.ru.
Ранее Владимир Зеленский предложил министру экономики Украины Юлии Свириденко стать премьер-министром, чтобы «существенно обновить» работу правительства. С марта 2020 года должность премьера занимает Денис Шмыгаль. Зеленский предложил назначить его министром обороны.
СМИ писали, что Свириденко и ее брат могут быть причастны к коррупционным схемам, связанным с возведением фортификационных сооружений и восстановлением инфраструктуры в Черниговской области. Утверждалось, что чиновница отвечала за распределение бюджетных средств, выделенных на восстановление региона, а решение о выборе подрядчиков якобы принимал ее брат.
«Весь кабинет министров ворует, все чиновники воруют. Причем по словам тех, кто находится на Украине, воруют так, словно сегодня последний день, когда они находятся у власти. Завтра их вообще не волнует», - так эти сообщения прокомментировал Царев.
По его мнению, украинские чиновники собираются украсть «все возможные деньги», уехать за рубеж и больше не возвращаться. Царев добавил, что Свириденко получила пост премьера благодаря главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.
«Ермак меняет лояльных ему людей на еще более лояльных. До тех пор, пока во власти Ермак и Зеленский, никаких изменений не будет», - заключил бывший депутат Рады.