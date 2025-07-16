«Воруют все»: экс-депутат Рады о ситуации в правительстве Украины

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что в украинском правительстве «воруют все», поэтому премьером может стать даже замешанная в коррупционных скандалах чиновница. Об этом Царев рассказал порталу NEWS.ru.

Ранее Владимир Зеленский предложил министру экономики Украины Юлии Свириденко стать премьер-министром, чтобы «существенно обновить» работу правительства. С марта 2020 года должность премьера занимает Денис Шмыгаль. Зеленский предложил назначить его министром обороны.

СМИ писали, что Свириденко и ее брат могут быть причастны к коррупционным схемам, связанным с возведением фортификационных сооружений и восстановлением инфраструктуры в Черниговской области. Утверждалось, что чиновница отвечала за распределение бюджетных средств, выделенных на восстановление региона, а решение о выборе подрядчиков якобы принимал ее брат.

«Весь кабинет министров ворует, все чиновники воруют. Причем по словам тех, кто находится на Украине, воруют так, словно сегодня последний день, когда они находятся у власти. Завтра их вообще не волнует», - так эти сообщения прокомментировал Царев.

По его мнению, украинские чиновники собираются украсть «все возможные деньги», уехать за рубеж и больше не возвращаться. Царев добавил, что Свириденко получила пост премьера благодаря главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.