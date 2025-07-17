Белый дом начал расследование в связи с использованием Байденом автопера

Белый дом инициировал собственное расследование по поводу использования бывшим президентом США Джо Байденом автопера для подписи бумаг. Это подтвердила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

"Аппарат юрисконсульта Белого дома инициировал собственное расследование использования автопера бывшим президентом Байденом", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы запросили некоторые документы из Национального управления архивов и документации", - уточнила она.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом намерен проанализировать десятки тысяч документов, чтобы расследовать использование бывшим президентом США Джо Байденом автопера для подписи документов. По данным собеседников телеканала, Национальное управление архивов и документации уже передало для изучения десятки тысяч документов, имеющих отношение к использованию автопера. Белый дом рассчитывает проанализировать эти документы, включая служебную переписку бывшей администрации, чтобы выяснить, были ли приняты меры, гарантирующие безопасность использования автоподписи, передавал Fox News.

Ранее Байден в интервью газете The New York Times признал, что при подписании указов о помиловании от его имени использовалось автоперо, однако заявил, что все решения о помиловании были приняты им лично, а прибегнуть к автоподписи пришлось из-за большого количества документов. Экс-президент также сообщил, что решение о помиловании членов своей семьи он принял из опасений, что Дональд Трамп и его администрация могут начать их судебное преследование, что привело бы к необходимости оплачивать дополнительные расходы на юристов.

5 июня Трамп распорядился начать расследование о состоянии здоровья его предшественника на посту главы государства и использовании автопера его помощниками для подписания документов. Ранее Трамп заявил, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая его родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента.