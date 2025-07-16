Раскрыто, кому выгодно назначение Свириденко премьер-министром Украины

Назначение первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко председателем правительства усилит влияние Вашингтона и позиции главы офиса президента Андрея Ермака. Такое мнение высказал News.ru политолог и историк Владимир Скачко.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что премьер Украины Денис Шмыгаль возглавит Минобороны, а на посту главы кабинета министров его сменит Юлия Свириденко. После чего Шмыгаль написал на имя Верховной рады заявление об отставке и опубликовал его в соцсетях.

Политолог Владимир Скачко обратил внимание на то, что Свириденко «является протеже Ермака».

«Но самое важное - это усиление американского влияния на Украину. Ермак сделал этот кабинет, если смотреть по персоналиям, чисто проамериканским», - пояснил он.

Эксперт также напомнил, что именно Свириденко подписала со стороны Украины так называемую «минеральную» сделку с США.

«Именно она, единственная из всех первых лиц государства, имела наивысшую легитимность в этом вопросе. Прежнему премьеру Денису Шмыгалю не поручили этого - видимо потому, что он не вызывал доверия», - заявил политолог.

Ранее Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. Документ подразумевает создание американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund — RIF). Сделка оставляет контроль над всеми ископаемыми за Киевом, но США может делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Вооруженным силам Украины. При этом Вашингтон получает приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, и документ не содержит гарантий безопасности для Киева.