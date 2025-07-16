Госдеп США уволил занимавшихся Россией и Украиной сотрудников

Lenta.ru

Под сокращения в Госдепартаменте США попали в том числе ценные специалисты по России и Украине.

Госдеп США уволил занимавшихся Россией и Украиной сотрудников
© РИА Новости

Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«По данным нескольких американских чиновников, среди примерно 1350 сотрудников, уволенных на прошлой неделе из Государственного департамента, были старшие аналитики из бюро разведки, в том числе специалисты по России и Украине», — пишет издание.

Как утверждается, увольнения могут привести к утрате ведомством ценного опыта, который мог быть полезен администрации президента США Дональда Трампа на фоне ее усилий по урегулированию конфликта на Украине.

«Дело не только в рабочих местах, речь идет об ослаблении критически важных возможностей в самый неподходящий момент», — прокомментировал сокращения собеседник издания.

11 июля стало известно о массовых увольнениях в Госдепе США. По словам высокопоставленного представителя ведомства, уведомления об увольнении были направлены 1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы.