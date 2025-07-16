«Вы позорите ЕС»: интернет-пользователи обрушились на Каю Каллас

Пользователи соцсети X осудили слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о желании Европы надавить на Россию для урегулирования украинского кризиса, напомнив ей, что у конфликта две стороны.

Свое мнение интернет-пользователи высказали под заявлением Каллас о том, что «единственный способ заставить [президента России Владимира] Путина прекратить войну - это действовать силой». Она также заверила, что «Европа полностью поддерживает Украину».

«Или просто заставьте Украину остановиться, тут же две стороны конфликта», - напомнил Luis Vargas.

Также участники дискуссии предложили рассмотреть и принять условия России по поводу нерасширения НАТО и призвали саму Каллас уйти в отставку, усомнившись в том, что она имеет право говорить от имени всех жителей Европы.

«Вы должна быть представителем министерства иностранных дел ЕС. Европа когда-то была одной из самых влиятельных сил в дипломатии. Скажите, что вы лично сделали для прекращения конфликта на Украине. Вы звонили Сергею Лаврову, вы хотя бы пытались поговорить с россиянами, чтобы узнать их позицию? Вы позорите ЕС и нашу внешнюю политику в целом», - заметил пользователь с ником Budalaj Lama.

Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня в течение 50 дней. Американский президент подчеркнул, что «очень недоволен» Москвой.

При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, находится ли он теперь на стороне Украины. По словам американского лидера, он «на стороне человечества» и хочет завершения кровопролития.