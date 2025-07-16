Трамп заявил о планах Путина добиться мира на Украине

Российский президент Владимир Путин стремится к мирному разрешению ситуации на Украине, заявил его американский коллега Дональд Трамп.

«Он часто говорил, что хочет мира. И я думаю, что он хочет. Я надеюсь, что он хочет. Вскоре мы это выясним, и это может произойти скорее, чем за 50 дней», – цитирует Трампа ТАСС.

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До этого Дональд Трамп заявлял, что несмотря на «разочарование» в президенте России Владимире Путине, продолжает вести с ним переговоры. Он также допускал возможность заключения новых соглашений с российской стороной.