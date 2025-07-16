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Киев перебросил тыловиков в Днепропетровскую область

Украинское командование направило тыловое подразделение Вооружённых сил Украины на границу Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области для укрепления обороны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В частности, в населённый пункт Январское было переброшено подразделение с целью удержания данного участка фронта.

Макгрегор: из-за отказа стран от доллара в торговле США оказываются в изоляции

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор отметил, что отказ ряда стран от использования доллара в международной торговле может привести к изоляции Соединённых Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие государства, как Япония, Китай, Россия и Иран, всё чаще проводят расчёты в национальных валютах, обходя американскую валюту.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что доверие к доллару в мире значительно снизилось, что негативно скажется на его роли в долгосрочной перспективе.

Экипаж найденного разрушенным вертолета Ми-8, вероятно, погиб

Пропавший вертолет Ми-8, следовавший из Охотска в Магадан, обнаружен разрушенным примерно в 130 километрах от Охотска, экипаж, по предварительным данным, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Дальнего Востока.

Самолет вылетел 14 июля, но в назначенное время связь с ним не была установлена, аварийный радиомаяк не сработал. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два технических специалиста, после чего были организованы поисковые мероприятия.

Трамп считает, что Путин хочет мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится к миру на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Трампа на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

По словам президента США, Путин неоднократно выражал желание достичь мирного решения, и Трамп надеется, что это произойдет в ближайшие 50 дней.

Ранее американский лидер предупредил, что в случае отсутствия соглашения между Москвой и Вашингтоном в этот срок будут введены импортные пошлины до 100% на российские товары и товары ее торговых партнеров.

Трамп: первые поставки ЗРК Patriot по сделке с НАТО об оружии для Киева начались

Американский лидер заявил, что первые зенитно-ракетные комплексы Patriot уже начали поступать в Украину в рамках сделки с НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что поставки осуществляются из Германии и затем заменяются ею, при этом США получают полные платежи за каждую поставку.

Трамп также отметил, что дальнейшие поставки оружия Киеву будут продолжаться при условии оплаты со стороны Европы, а координацию этого процесса будет вести НАТО.