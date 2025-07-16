Экс-советник Пентагона назвал причину изоляции США

Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор заявил, что США оказываются в изоляции, поскольку некоторые страны отходят от доллара. Об этом он написал в социальной сети Х.

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Макгрегор уточнил, что США попали в изоляцию, поскольку ряд стран решили торговать между собой в национальных валютах.

«Некоторые страны теперь ведут бизнес друг с другом в своей собственной валюте. Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай — это неважно. Они отходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции!» — возмутился он.

Ранее Макгрегор призвал США прислушаться к президенту России Владимиру Путину. По его мнению, Вашингтону не понадобится военный бюджет размером в триллион долларов, если Соединенные Штаты перестанут рассматривать большую часть планеты как потенциального противника.