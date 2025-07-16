Несколько дней назад глава Белого дома анонсировал «маленький сюрприз», который он собирается преподнести России. Как отметили французские журналисты, в минувший понедельник стало известно, о чем говорил Трамп. Он резко ужесточил свою позицию в отношении РФ и выдвинул Кремлю 50-дневный ультиматум. Однако далеко не все на Западе обрадовались такому шагу США.

«Ультиматум Дональда Трампа России вызывает скептицизм», – пишут авторы французского издания Ouest-France.

В статье говорится, что в период предвыборной гонки Дональд Трамп щедро раздавал громкие обещания, в том числе об урегулировании украинско-российского конфликта в течение суток. Однако, это обещание осталось невыполненным, и после нескольких месяцев обсуждений он предъявил ультиматум Владимиру Путину, потребовав прекращения конфликта в 50-дневный срок. Французские журналисты подчеркивают, что, несмотря на более жесткую риторику Трампа в отношении России, его давление вызывает определенные сомнения. Предоставленные Трампом 50 дней вызывают обеспокоенность на Западе, где опасаются, что за это время российская сторона сможет добиться значительных успехов в достижении своих целей. Многие считают это своеобразным «подарком» для Кремля.

«Установление такого продолжительного срока можно расценивать как жест в пользу Владимира Путина», – выражают недовольство во Франции.

К тому же, экономические меры, анонсированные Трампом, оказались менее существенными, чем ожидалось. Незначительный объем торговли между Россией и США делает пошлины малоэффективными. Реакция российского фондового рынка, продемонстрировавшего резкий рост после объявления о действиях Белого дома, подтверждает, что действия США стали неожиданностью для РФ, которая ожидала более серьезного давления, пишет АБН24.

Напомним, Трамп выразил надежду на отказ от новых санкций против России.