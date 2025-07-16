Тема выборов на Украине заглохла из-за изменения позиции Трампа

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров заявил в интервью ТАСС, что тема проведения выборов на Украине отошла на второй план, как только изменилась позиция президента США Дональда Трампа.

Ранее, уточняет Азаров, Трамп заявлял, что Владимир Зеленский является диктатором, у которого просрочен срок полномочий. По словам американского лидера, Зеленский являлся главным препятствием на пути к миру.

«Как только изменилась позиция Трампа — он сейчас не поднимает же эту тему на протяжении последних месяцев, — значит, естественно, эта тема ушла на задний план, поскольку в очередной раз продлили действие военного положения», — сказал бывший премьер.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен ранее выразил убеждение, что для разрешения конфликта на Украине Трамп должен сместить Зеленского.

Бывший премьер России Сергей Степашин, в свою очередь, заявил в интервью РИА Новости, что Зеленский может легитимизироваться, лишь проведя президентские выборы на Украине. При этом, по его словам, он боится это делать.