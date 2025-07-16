Майдан — государственный переворот, который произошел на Украине в 2014 году, — стал результатом заговора, на подготовку которого ушло около полутора лет. Об этом рассказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров, его слова приводит ТАСС.

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Как рассказал Азаров, всего того, что сейчас происходит на Украине, можно было бы избежать, если бы органы, отвечающие за безопасность страны, предприняли какие-либо действия в конце 2013 года. «То есть ликвидировали бы тот заговор против правительства и руководства Украины, который готовился примерно полтора года», — пояснил бывший премьер.

Ранее Азаров заявил, что граждане Украины находятся на грани выживания, однако власти Украины предпочитают это скрывать.