Трамп отказался публиковать архивы известного миллиардера-педофила. Почему президента подозревают в обмане?

Министерство юстиции США уволило отвечавшего за расследования обвинений в педофилии американского финансиста, миллиардера Джефри Эпштейна и рэпера P.Diddy прокурора Морен Коми. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

Коми занималась расследованием файлов P.Diddy, а также сообщницы Эпштейна, британской светской львицы Гислейн Максвелл на предмет возможных посетителей секс-вечеринок с участием несовершеннолетних. Прокурор является старшей дочерью бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, занимавшего пост с 2013 по 2017 годы и уволенного после победы президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

Увольнение Коми произошло после смены позиции Трампа по делу Эпштейна и неоднозначной реакции среди поддерживающей его Республиканской партии. Сторонники главы Белого дома напоминают ему об озвученной перед президентскими выборами 2024 года идее опубликовать архивы финансиста после победы на выборах, а также требуют уволить отказавшегося расследовать дело генерального прокурора США Пэм Бонди.

Минюст США отказался говорить о посетителях вечеринок Эпштейна

7 июля Минюст США и ФБР раскрыли некоторые детали по делу Эпштейна, включая видеозаписи в тюрьме Нью-Йорка, где финансист находился под стражей перед самоубийством. Администрация Трампа впервые официально опровергла возможные теории вокруг этого дела, включая насильственную смерть Эпштейна.

Однако следствие посчитало, что финансист не вел списки посетителей вечеринок на своем острове, при этом отказавшись публиковать соответствующие документы. В Минюсте США заявили об отсутствии заслуживающих доверия доказательств шантажа или необходимости расследования в отношении третьих лиц.

При этом 21 февраля Пэм Бонди заявила о наличии в деле списка посетителей Эпштейна и рассказала о своем личном ознакомлении с файлом. «Это распоряжение президента Трампа. Я его изучаю», — подчеркнула генпрокурор США.

Хронология дела Эпштейна

Первые обвинения в педофилии в адрес Эпштейна появились еще в 2005 году. В 2008 году финансист был осужден на 1,5 года тюремного заключения, но затем приговор был смягчен. 6 июля 2019 года Эпштейна арестовали в штате Нью-Джерси по обвинению в сексуальной торговле. ФБР обнаружила в его особняке файлы с обнаженными несовершеннолетними девушками. Финансиста нашли без сознания в камере 10 августа 2019 года. В камере обнаружили веревку из тюремной простыни, которая была закреплена на двухъярусной кровати. Обстоятельства инцидента вызвали подозрения в насильственном характере смерти. На теле нашли множественные переломы в области шеи, что вызвало версии об удушении. В интернете появилась конспирологическая теория «Эпштейн себя не убивал» (Epstein didn't kill himself). Сторонники Трампа предположили участие в вечеринках Эпштейна представителей Демократической партии, включая бывшего президента США Билла Клинтона. После смерти Эпштейна главной подозреваемой в деле стала Гислейн Максвелл. Британская бизнесвумен перевозила несовершеннолетних на частный остров финансиста на Виргинских островах США. В январе 2024 года суд опубликовал документы о связях финансиста Джеффри Эпштейна с Трампом, Клинтоном, а также британским принцем Эндрю. Всего с обвинениями в адрес Эпштейна выступило около 200 женщин.

Трамп раскритиковал обсуждения вокруг дела Эпштейна

9 июля президент США возмутился вопросом журналистов о возможной связи с финансистом. Он назвал дело незаслуживающим обсуждения и призвал переключиться на другие события, включая наводнение в штате Техас.

Позднее Трамп призвал ФБР расследовать дело Эпштейна как угрожающий ему преступный заговор Демократической партии США. Политик также призвал не обнародовать все собранные в ходе расследования данные, поскольку они могут содержать «ложную информацию о нем».

Некоторые республиканцы были обмануты демократами и теперь следуют их правилам игры. Это ничем не отличается от «Россия, Россия, Россия» и других фейков Дональд Трамп президент США

Трампа заподозрили в тесных связях с финансистом

Как рассказал бывший президент и главный исполнительный директор Trump Plaza, Hostel and Casino с 1987 по 1990 год Джек О'Доннелл, Трамп и Эпштейн периодически посещали казино с девушками, не достигшими требуемого возраста. По словам бывшего подчиненного нынешнего президента США, задержанным девушкам было 19 лет, когда как в Штатах разрешено посещать казино с 21 года.

Это инцидент, который показывает их близость и как часто они развлекались вместе Джек О'Доннелл бывший директор Trump Plaza, Hostel and Casino

Республиканцы раскололись из-за дела Эпштейна

Лидер Республиканской партии в Сенате США Джон Тьюн призвал полностью раскрыть информацию по делу Эпштейна на фоне обвинений в адрес Трампа. Сенатор подчеркнул, что «в определенный момент придется принять решение» по вопросу.

Президент является лидером партии, и многие из избирателей, которые открыто желают получить больше информации, являются его сторонниками. Да, мы все заинтересованы в том, чтобы справедливость восторжествовала Джон Тьюн лидер Республиканской партии в Сенате США

В свою очередь, директор ФБР Кэш Патель потребовал отставки Пэм Бонди на фоне их разногласий по «делу Эпштейна». Патель также не исключил уход со своего поста вслед за своим заместителем Дэном Бонджино.

С требованием к Трампу опубликовать связанные с Эпштейном файлы выступил и его бывший соратник, миллиардер Илон Маск. В июне на фоне их публичной перепалки бизнесмен намекнул в соцсети X на упоминания американского лидера в файлах Эпштейна, но затем удалил пост.

Это очень деликатная тема, но мы должны рассказать обо всем и позволить людям решать самим Майк Джонсон спикер Палаты представителей Конгресса США

По данным опроса YouGov, 79 процентов американцев считают необходимым полностью опубликовать материалы по делу финансиста.