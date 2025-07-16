СМИ: Путин намерен продолжать спецоперацию, несмотря на угрозы Трампа

Президент России Владимир Путин намерен продолжать спецоперацию на Украине до тех пор, пока Запад не согласится на российские условия мира, не обращая внимания на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом пишет агентство Reuters, отмечая, что Путин ценит отношения с американским лидером и провёл хорошие переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом, однако интересы России для него превыше всего.

«Путин... считает, что экономика и армия России достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада», — говорится в статье.

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что Трамп стремится продемонстрировать нежелание обострять отношения с Россией, однако его действия ведут к обратному результату.