ООН пообещали сделать снова великой

Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц пообещал вернуть Всемирную организацию к ее былой славе и подчеркнул важность наличия площадки, где все страны смогут свободно выражать свои мнения. Его слова приводит РИА Новости.

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«Но по прошествии 80 лет ООН отошла от своей основной миротворческой миссии. Мы должны вернуться к уставу и основополагающим принципам ООН», — заявил Уолтц.

При этом кандидат на должность постоянного представителя США при ООН отметил, что основное внимание он намерен уделять «злонамеренным действиям» Коммунистической партии Китая.

О том, что Уолтц покинул пост советника Трампа, стало известно 1 мая. По данным телеканала Fox News, его отставка связана со скандалом с мессенджером Signal.