Палестина обратилась к ЕС с призывом

Власти Палестины призывают Евросоюз (ЕС) активизировать усилия по достижению немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом на встрече министров Евросоюза и стран южного соседства ЕС в Брюсселе заявила палестинский государственный министр по иностранным делам и делам экспатриантов Фарсин Агабекян.

"Палестина призывает Евросоюз активизировать усилия по достижению немедленного прекращения огня в секторе Газа, обеспечению бесперебойной доставки гуманитарной помощи его населению", - приводит ее слова палестинское информационное агентство WAFA.

По ее мнению, "Евросоюз способен действовать решительно, чтобы остановить войну и убийства". Она призвала ЕС "в полной мере задействовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты" для достижения этой цели. Агабекян приветствовала "неизменную поддержку ЕС палестинского народа и правительства, в частности, его помощь в государственном строительстве, реформах, развитии и усилиях по достижению справедливого мира на основе двухгосударственного урегулирования (подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств - прим. ТАСС)".

По словам Агабекян, Израиль незаконно конфискует налоговые поступления Палестинской национальной администрации. "ЕС должен срочно использовать свое влияние, чтобы оказать давление на Израиль и добиться выделения этих жизненно важных средств, необходимых для обеспечения стабильности", - заявила она.

"Мира и процветания в регионе не удастся достичь, пока палестинский вопрос остается нерешенным. Мы знаем, что в нашем регионе настоящая безопасность, прочный мир и устойчивое развитие невозможны без прекращения [израильской] оккупации и создания суверенного, независимого государства Палестина. Это юридическая, политическая и историческая необходимость", - подытожила госминистр.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора. Кроме того, Израиль регулярно проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан и заявляет о планах расширения еврейских поселений.