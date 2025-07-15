Трамп сделал заявление о Китае

Трамп сделал заявление о борьбе с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил на энергетическом саммите в Университете Карнеги-Меллона, что Соединенные Штаты будут бороться с Китаем «очень дружелюбно». Об этом пишет Reuters.
Американский лидер отметил, что в ближайшие дни могут быть достигнуты соглашения с рядом крупных стран, в том числе, с Индией.
Ранее Трамп сообщил, что Индонезия в рамках торговой сделки закупит у США энергоресурсы на $15 млрд, сельхозпродукцию на $4,5 млрд и 50 самолетов Boeing, включая модели 777.
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Глава США заметил, что в результате сделки Соединенные Штаты впервые получат полный доступ к индонезийскому рынку численностью более 280 млн человек.
На индонезийский экспорт в США будет установлена пошлина в размере 19%, тогда как американские товары будут освобождены от пошлин и других ограничений, констатировал президент.