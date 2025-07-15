Линдси Грэм* выступил с дерзким советом Путину о 51-м дне

Американский сенатор сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) выступил с дерзким советом президенту России Владимиру Путину о том, как узнать, что произойдет на 51-й день, когда закончится выдвинутый президентом США Дональдом Трампом срок для заключения соглашения с Украиной.

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"Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле", - написал Грэм* в сети Х.

Он также посоветовал странам, которые "покупают дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина" поверить президенту Трампу на слово.

Американский сенатор также обрадовался заявлению Трампа о том, что на Украину через НАТО будет направляться оружие, и что если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней, то для стран, покупающих у России нефть, будут введены пошлины размером до 100%.

Напомним, что сегодня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что для Москвы "неприемлемы любые попытки выставлять требования, тем более ультиматумы". Позже глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления Трампа о пошлинах, отметил, что Россия это уже проходила и справится, он также выразил сомнение, что торговые партнеры России откажутся от своей незаивисмой политики и от политики соблюдения договоренностей.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.