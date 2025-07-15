Издание The National Interest сообщает в своем материале, что Россия и Китай хотят лишить США приемущества в космосе. В материале подчеркивается, что новая разработка имеет все шансы обеспечить России лидерство в этой сфере.

Автор пишет, что использование многоразовых ракет предоставляет Америке большие преимущества, но Москве отчасти удалось решить этот вопрос, после разработки госкорпорацией "Роскосмос" ракеты "Амур-СПГ".

Эта ракета будет иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень. Ожидается, что в этом десятилетии состоится первый пуск ракеты со стола на космодроме Восточный в Амурской области.

Если испытания пройдут удачно, то с помощью этой ракеты Россия сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн и это превратит Москву в конкурентоспособного игрока в мировой космической отрасли.