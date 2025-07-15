Трамп рассказал, поставит ли Украине дальнобойные ракеты JASSM

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты JASSM. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Military Watch Magazine сообщил, что Трамп рассматривает возможность поставок Киеву крылатых ракет воздушного базирования JASSM. Указывалось, что в случае их передачи Украине ими оснастят стоящие на вооружении ВСУ американские истребители F-16. Особый интерес вызвал их радиус действия, который достигает 800 километров, то есть они могут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга.