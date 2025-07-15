Украина восстановила половину поврежденной зимой энергогенерации

По состоянию на середину июля Украина восстановила более 50 процентов поврежденных во время зимних атак генерирующих мощностей. Об этом в официальном Telegram-канале Минэнерго Украины сообщил замглавы ведомства Николай Колесник.

По его словам, ремонты продолжаются в соответствии с утвержденными графиками, в настоящее время энергосистема стабильна, а риски применения графиков отключений электроэнергии связаны только с возможными новыми атаками на энергообъекты.

Также он отметил, что темпы закачки газа в подземные хранилища в полтора раза выше, чем в прошлом году, поэтому в ведомстве уверены в способности накопить топливо до начала отопительного сезона.

Отдельно Колесник указал, что Украина готова сформировать необходимые резервы угля и ядерного топлива, чтобы успешно пройти зимний период 2025-2026 годов.

Ранее сообщалось, что Киев активно работает над внедрением технологии гидроразрыва пласта, что позволит ему добывать сланцевый газ и не только обеспечить свои нужды, но и поставлять топливо в Европу. По оценкам специалистов, в случае начала работ уже через 18 месяцев первый газ могут отправить на экспорт.