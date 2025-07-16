Трамп заявил о своем нежелании вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить новые санкции против России и стран, торгующей с ней. В связи с этим он выразил надежду на то, что в ближайшие 50 дней конфликт будет урегулирован. Заявление американского лидера передает ТАСС.

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«Они [санкции] будут очень значительными, они принесут очень много вреда странам, которых коснутся. Я надеюсь, не придется дергать за эту ниточку», — пояснил Трамп.

Он добавил, что урегулировать конфликт можно быстрее, чем за 50 дней, но для этого необходимо, чтобы позиция Москвы в отношении конфликта изменилась.

Ранее Трамп заявил, что введет против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.