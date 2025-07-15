Трамп раскрыл, что произойдет через 50 дней

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами подтвердил, что введет против России пошлины и санкции, если за 50 дней не будет достигнуто урегулирование по Украине.

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По словам американского лидера, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение между Россией и Украиной, то "будет очень плохо".

"Посмотри за Путиным", - сказал глава Белого дома.

В ответ на уточняющий вопрос о том, что произойдет по истечению срока в 50 дней, Трам сказал, что будет готов ввести против России пошлины, а также санкции. При этом он не уточнил, какие именно санкции имеет ввиду.

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Кроме этого, на вопрос журналиста российского агентства ТАСС о встрече с президентом России Владимиром Путиным, Трамп не стал подтверждать готовность к ней, отметив, что разочарован диалогом по Украине.