Орбан сделал резкое заявление о действиях ТЦК на Украине

Убийство сотрудниками украинского ТЦК (аналог военкомата) закарпатского венгра иллюстрирует царящее в стране беззаконие и доказывает, что Украина не может вступить в Евросоюз, подчеркнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Газета Magyar Nemzet 10 июля со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями.

«Весь Карпатский бассейн был потрясен кадрами, доказывающими, что наш соотечественник Йожеф Шебештьен был забит до смерти лицами, называемыми военкомами, во время принудительной мобилизации», — отметил Орбан.

Глава правительства заметил, что ничто не дает ни одному государству права на такую жестокость, с которой Украина обошлась с Йожефом Шебештьеном.

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Судьба погибшего, разъяснил премьер, наглядно иллюстрирует условия жизни на Украине, контролируемое государством беззаконие и полное отсутствие безопасности.

Орбан констатировал, что Йожеф Шебештьен «не только украинец, но и венгр, а значит, гражданин ЕС». Он добавил, что венгерское правительство уже инициировало немедленное включение в санкционный список за нарушение прав человека украинского руководства, ответственного за смерть гражданина Венгрии.