Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

Президент США Дональд Трамп предостерег Владимира Зеленского от ударов по Москве. Слова американского главы приводит РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии по принуждению РФ к переговорам. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла эти сообщения. По ее словам, президент США просто задал вопрос Зеленскому, а не поощрял дальнейшие атаки.