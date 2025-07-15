Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

Аксинья Кравченко

Президент США Дональд Трамп предостерег Владимира Зеленского от ударов по Москве. Слова американского главы приводит РИА Новости.

Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве
© Global Look Press

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп призывал Зеленского бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии по принуждению РФ к переговорам. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла эти сообщения. По ее словам, президент США просто задал вопрос Зеленскому, а не поощрял дальнейшие атаки.

«Зеленский не должен целиться по Москве и пытаться атаковать российскую столицу», — заявил Трамп.