Трамп не стремится заключать торговую сделку с ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится заключать торговое соглашение с Евросоюзом, поскольку Вашингтон вполне устроят пошлины в размере 30% на весь европейский импорт.

"Мы, возможно, могли бы заключить сделку с Европой. Я очень равнодушен к этому. Мы направили им письмо [с уведомлением] о том, что введем пошлины в размере 30% [начиная с 1 августа], - сказал он в интервью телеканалу Real America's Voice. - Это неплохой способ вести дела. Мы зарабатываем большие деньги".

Трамп добавил, что Вашингтон "очень близок [к достижению торговых договоренностей] с Индией" и что говорить о заключении торговой сделки с Канадой "пока слишком рано".

Американский лидер объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим пошлинам в 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских пошлин, но параллельно уже подготовил список американских экспортных товаров на €72 млрд в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.