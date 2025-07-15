Первая леди США Мелания Трамп повлияла на решение американского президента Дональда Трампа о поставках военной помощи Украине.

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Об этом пишет The Times.

«Трамп прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если ему очень близки или если их фамилия Трамп», — заявила автор книги про первую леди Мэри Джордан.

В публикации подчеркивается, что мнение жены американского лидера может играть для него очень весомую роль, несмотря на наличие множества советников и внешнеполитических экспертов в окружении Трампа. Британское издание The Guardian также Владимиром Путиным.

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Ранее американский лидер объявил, что Вашингтон и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.