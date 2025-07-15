Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 10 июля, проинформировал НАТО о решении существенно увеличить военную поддержку Украины, рассказал в интервью Fox News генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

Чиновник заметил, что Трамп был сильно раздражен своим последним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.

«В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп. Он сказал: «Эй, Марк, мы всерьез хотим нарастить поддержку Украины в том, что касается оружия». Затем уже этим утром я был в Белом доме, готовясь ко встрече с ним», — подчеркнул Рютте.

Генсек отметил, что американский лидер заявил о необходимости сделать «следующий шаг» в вопросе санкций против Москвы.

Торговые партнеры Москвы в Китае, Индии и Бразилии на фоне жестких заявлений Трампа пожелают позвонить Путину с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине, предположил Рютте.

Ранее политический эксперт Джон Миршаймер сообщил, что президент США обманул сам себя, когда думал, что сможет продавить позицию России по миру на Украине. Он также отметил, что позиция Москвы была известна с самого начала.