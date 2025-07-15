Каллас назвала страну, из-за которой не удалось согласовать санкции против РФ

Главы МИД Евросоюза не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России, этому помешала Словакия, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне чиновница заявила, что ЕС «очень-очень близок» к принятию 18-го пакета санкций. Она выразила надежду, что во вторник, 15 июля, удастся завершить переговоры по рестрикциям.

Дипломат заметила, что очень опечалена тем, что участникам встречи снова не удалось достичь соглашения.

«Должна сказать, что мы были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию. Комиссия предоставила Словакии то, о чем она просила, теперь мяч на их стороне», — подчеркнула Каллас.

Ранее сообщалось, что на заседании Комитета постоянных представителей Совета ЕС (COREPER) 13 июля против предложения ограничить потолок цен на российские энергоносители на уровне 15% от рыночной цены выступила Мальта.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал на пресс-конференции по результатам заседания, что во время встречи его коллега из «одной из самых крупных и могущественных стран Евросоюза» признал нецелесообразность введения предыдущих 17 пакетов антироссийских санкций. Он добавил, что ни один из них не имел надлежащего эффекта.