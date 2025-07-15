В Раде раскрыли отчаянную задумку Зеленского после ультиматума Трампа

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский высказал мнение о том, на какой отчаянный шаг пойдет Владимир Зеленский после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум России о 50 днях.

"Зеленский очевидно отдаст приказ стоять любой ценой", - написал Дубинский в своем Телеграм-канале, отметив, что Киев впервые получил временной ориентир американских контр-действий.

При этом украинский парламентарий призвал обратить внимание на "растяжимость" обещаний США и "постоянные качели". По его словам, Зеленский с этим последним приказом своим военным попадет в ловушку, рассчитывая, что продержавшись 50 дней можно ожидать резких действий от США.

«Я не понимаю»: Кличко прокомментировал ультиматум Трампа

Дубинский объяснил, что этим отчаянным рывком Зеленский сожжет последние резервы и ускорит обескровливание фронта, а Америка в итоге делать ставку на проигравших не будет.