На Украине заявили о сохранении государственности через третью мировую войну

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум России об урегулировании конфликта на Украине за 50 дней может привести к третьей мировой войне и повышает вероятность ядерного удара по республике. Об этом написал украинский журналист Виталий Портников на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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По его словам, через 50 дней действия США могут стать «более серьезными». Американский лидер не будет действовать своими руками, а будет использовать Украину, предположил журналист. Трамп может передать дальнобойные ракеты Киеву с требованием ударить по Москве, не исключил Портников.

«Может ли это привести к ядерному удару со стороны России? Да, может... В случае ядерного удара по Украине – Трамп может и сам вступить в войну с Россией. Это не значит, что через 50 дней начнется третья мировая, но скорость, с которой мы к ней приближаемся, точно растет. И да, третья мировая война – один из возможных сценариев сохранения украинской государственности», — написал он.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

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В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.