Больше половины американцев выразили недовольство работой Дональда Трампа

Среди них — 95% демократов и 5% республиканцев.

Чаще всего жителей США раздражает повышение цен в стране. 60% граждан не одобряют деятельность главы Белого дома в отношении инфляции. Каждый третий приветствует экономические меры, принятые Трампом.

В вопросе борьбы с преступностью своё недовольство президентом выражают 45% респондентов. Больше всего работу американского лидера негативно оценивают жители штатов в возрасте от 18 до 29 лет. Положительно о деятельности главы Белого дома отзывается только 41% опрошенных.

Исследование провела компания YouGov совместно с журналом The Economist.