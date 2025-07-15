Бывший депутат Рады назвал Свириденко ручной обезьянкой Ермака

Юлия Свириденко, которая, как ожидается, станет новым премьер-министром Украины вместо Дениса Шмыгаля, является «ручной обезьянкой» главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

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«Диктатор и узурпатор Владимир Зеленский в нарушение конституции и законов Украины сменяет правительство и назначает премьером ручную обезьянку своего партнера Андрея Ермака — Юлию Свириденко», — написал он.

По словам Мосийчука, Зеленский, меняя правительство, «вытирает ноги о конституцию» страны. Экс-депутат заявил, что «такого дерзкого унижения» парламента он не помнит от слова совсем.

14 июля издание «Страна.ua» сообщило, что премьер-министр Украины Шмыгаль подал в отставку.

Занять его место Зеленский предложил нынешнему министру экономики страны и вице-премьеру Юлии Свириденко. При этом самого Шмыгаля глава государства хочет видеть на посту министра обороны.

Голосования за перестановки в правительстве запланированы на 15 и 16 июля.

До этого в МИД РФ заявили, что новое правительство Украины во главе с Юлией Свириденко окажется на «коротком поводке» у Ермака. Также в российском ведомстве выразили уверенность, что перестановки в кабмине Украины не окажут существенного влияния на внутреннюю политику страны.