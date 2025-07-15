Журналист Боуз высмеял ультиматум Трампа России по Украине

Журналист Чей Боуз иронично прокомментировал 50-дневный ультиматум американского лидера Дональда Трампа по России, напомнив, что президент США не выполнил собственное обещание закончить конфликт за 24 часа. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Президент Трамп «дал» президенту (России Владимиру. — RT) Путину 50 дней, чтобы положить конец конфликту на Украине? Он также дал себе «24 часа, чтобы разрешить конфликт на Украине», — говорится в сообщении.

Боуз добавил, что сам Трамп находится у власти уже 174 дня. По такой логике у лидера России Владимира Путина теперь «есть 8700 дней, чтобы завершить конфликт».

Ранее Трамп заявил, что США недовольны Россией и готовы задействовать «очень жёсткие пошлины», если в течение 50 дней не удастся решить украинский вопрос.