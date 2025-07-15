Сийярто уличил Украину в охоте на людей

Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) ведут охоту на людей, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что нередко действия людоловов приводят к смертельному исходу, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Сийярто процитировал венгерским журналистам доклад о ситуации с правами человека на Украине комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти от 8 июля.

Этот доклад был основан на заявлениях уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, где говорится о многочисленных нарушениях этих прав со стороны украинских военкомов.

«Так что то, что на улицах Украины в форме принудительной мобилизации происходит охота на людей, это факт. Что военкомы на Украине жестоко обращаются с людьми, является фактом. Что люди на Украине гибнут из-за жестокости военкомов, потому что они не хотят идти на фронт, не хотят воевать это факт», — подчеркнул Сийярто.

Министр напомнил, что на прошлой неделе жертвой ТЦК стал закарпатский венгр, упрекнул ЕС и правозащитные организации в безразличии и равнодушии.

По его словам, Будапешт в среду, 16 июля, подаст официальное прошение о включении «всех украинских военных руководителей и должностных лиц, ответственных за избиение венгра до смерти, в санкционный список Евросоюза».

Ранее сообщалось, что в Кривом роге людоловы предприняли попытку захвата местного жителя. Мужчина распылил им в лицо перцовый баллончик и попытался сбежать. Сотрудник ТЦК в ответ выстрелил 4 раза в украинца. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрала скорая с огнестрельными ранениями в шею и ногу.

Также на днях в населенном пункте под Харьковом был похищен молодой человек. Его мать попыталась остановить автобус ТЦК, из него вышел боевик в военной форме, ударил ее и силой оторвал от транспортного средства. Женщина скончалась от инфаркта там же, на дороге.