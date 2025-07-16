Страна НАТО попросила ЕС ввести санкции против Украины

Венгрия требует от ЕС ввести санкции против трех сотрудников министерства обороны Украины, которые причастны к убийству венгра на территории страны в рамках насильственной мобилизации населения.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своем YouTube-канале.

«Мы требуем привлечения к ответственности трёх сотрудников министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

До этого Сийярто, ссылаясь на доклад комиссара Совета Европы по правам человека, заявил «об охоте» на людей на Украине в виде принудительной мобилизации.

Он напомнил, что из-за противоправных действий на Украине пострадал закарпатский венгр, в связи с чем Венгрия вскоре подаст прошение о включении «всех украинских военных руководителей и должностных лиц», ответственных за преступление, в санкционные списки ЕС.

Сийярто уличил Украину в охоте на людей

Речь идет об инциденте, который произошел с 45-летним венгром Йожефом Шебештьеном в Закарпатской области на Украине. В рамках насильственной мобилизации мужчину затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. В результате мужчина не выжил.