Политолог высказался о причинах изменения риторики Трапа в отношении Москвы

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с Рамблером оценил новые заявления Дональда Трампа в адрес России, а также высказался о причинах изменения риторики американского президента касательно урегулирования украинского кризиса.

Накануне Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Кроме того, он обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

Здесь Дональд Трамп попытался найти определенный компромисс. С одной стороны, изменив свою риторику, он пошел навстречу представителям американского истеблишмента, которые оказывали на него давление. Это касается как демократов, так некоторых представителей Республиканской партии. С другой стороны, Трамп взял паузу сроком в 50 дней. Кроме того, договорившись о продаже, а не о поставках американского оружия, он остался верен себе. То есть президент США умудрился угодить сразу нескольким сторонам – и американской политической элите, и своим избирателям. Также он умудрился сохранить отношения с Россий, не обострив их чрезмерно. То есть у сторон тут по-прежнему остается возможность для маневра. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

Вместе с тем эксперт с недоверием отнесся к публикации издания Financial Times, в которой говорилось, что ранее американский лидер в ходе телефонного разговора призывал президента Украины Владимира Зеленского атаковать Москву и Санкт-Петербург для давления на Россию.

«Если честно, мне с трудом верится в то, что Трамп сделал подобное заявление. Все это очень похоже на фейковые новости. Однако если он действительно произнес такие слова, то, скорее всего, источники издания вырвали их из контекста. Вероятно, Трамп имел ввиду нечто другое, ведь подобная риторика полностью противоречит всей его предвыборной кампании, противоречит всем его предвыборным обещаниям. Тут получается, что он подталкивает Зеленского к обострению отношений вместо поиска компромисса для завершения боевых действий. Поэтому я воспринимаю данную публикацию как происки врагов», - отметил специалист.

Орлов выразил мнение, что после выступления с новыми заявлениями о России Трамп в следующие 50 дней попытается переключить внимание аудитории на другие темы.

«Трамп сказал то, что от него в той или иной степени ждали. И теперь он постарается переключить внимание своих западных партнеров на другие события. Он будет обосновывать это тем, что дал России и Украине 50 дней на то, чтобы договориться. Поэтому, скорее всего, теперь фокус внимания Трампа будет смещен на Тайвань, на Ближний Восток, а также на торговые войны и пошлины. Полагаю, в обозримой перспективе тема Украины искусственным образом будет отодвинута в сторону, именно на это Трамп и сделал расчет. Тут все как в боевых искусствах, главное – это уйти с линии атаки. И, выступив с новыми заявлениями о России, Трамп на 50 дней с линии атаки ушел», - заключил политолог.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах.