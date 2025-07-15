Белый дом отреагировал на новость о призывах Трампа бить по Москве

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским не призывал к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 15 июля, газета Financial Times сообщила, что глава Белого дома якобы рассматривает удары по Москве и Петербургу как часть стратегии «заставить россиян почувствовать боль» и «вынудить сесть за стол переговоров».

По словам Левитт, британская газета The Financial Times «печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает».

Кремль ответил на разговор Трампа и Зеленского об "ударах по Москве"

Пресс-секретарь подчеркнула, что Трамп просто задал вопрос Зеленскому, а не поощрял дальнейшие атаки.

Американский лидер «неустанно работает» над тем, чтобы положить конец вооруженному конфликту на Украине, заметила Левитт.