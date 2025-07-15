Зеленский подписал закон о легализации множественного гражданства

Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о легализации множественного гражданства и поручил начать разработку списка стран, с которыми оно будет разрешено.

"Безотлагательно подписал переданные из Верховной рады Украины документы: закон о множественном гражданстве. <...> Поручил безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов. Можем уже начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство", - написал он в своем телеграм-канале.

Рада 18 июня приняла во втором и окончательном чтении закон, который в том числе позволит украинцам одновременно иметь гражданства тех государств, которые ввели санкции против России. Однако после депутаты подали два блокирующих постановления, и документ не мог быть подписан спикером и отправлен далее Зеленскому, пока эти постановления не отклонены парламентом. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, на заседании 15 июля это решение было принято и дальнейшее прохождение документа разблокировано.