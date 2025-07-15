Пока вы не уснули: кто изменил отношение Трампа к Путину и почему ВОЗ бьет тревогу

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© Sven Hoppe/dpa/TACC

Лавров оценил требование Трампа закончить конфликт на Украине за 50 дней

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя требование президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в течение 50 дней, заявил, что при наличии даты третьего раунда переговоров с Киевом можно было бы разрешить ситуацию и за 30 дней.

«Если бы на неделе с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там бы уже и 30 дней осталось», — заявил он.

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Стало известно, кто повлиял на изменение отношения Трампа к Путину

Первая леди США Мелания повлияла на отношение президента Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину. Такую оценку дает британская газета The Guardian.

«В этом случае [изменении отношения] самым влиятельным лоббистом Украины, возможно, стала Мелания Трамп», — пишет газета.

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ВОЗ бьет тревогу по ситуации в Европе и Азии

Уровень вакцинации детей в Европе в 2024 году не достиг целевых показателей, что способствует дальнейшему росту заболеваемости корью и коклюшем. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ, в котором приводится ссылка на данные ВОЗ/ЮНИСЕФ в 53 странах Европы и Центральной Азии.

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ЕС принял решение по новым санкции против России

Страны Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

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Медведев прокомментировал ультиматум Трампа

Вчерашние высказывания лидера США Дональда Трампа представляют собой декоративный ультиматум в адрес Москвы, который Россия даже не заметила, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в X.

Это первая официальная реакция Москвы на вчерашние заявления из Вашингтона.

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Плюнувший в бургер сотрудник «Вкусно — и точка» объяснился

Сотрудник сети быстрого питания «Вкусно — и точка», плюнувший в бургер при приготовлении в Каменске-Шахтинском Ростовской области, объяснился.

Молодой человек заявил, что клиенты ему угрожали и оскорбляли, поэтому он не сдержал эмоций и слюны.

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Орбан потребовал от ЕС ввести санкции против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от руководства Европейского союза (ЕС) ввести санкции против Украины.

«Сегодня в Брюсселе венгерское правительство выступило с инициативой немедленно включить в санкционный список Европейского союза по правам человека украинских руководителей, ответственных за кончину венгерского гражданина», — написал он.

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Силовики нагрянули с обыском к вице-мэру Воронежа

Силовики пришли с обыском в кабинет к вице-мэру Воронежа по строительству Дмитрию Гладких. Об этом сообщил источник портала «Вести Воронежа».

По данным собеседника издания, оперативные мероприятия проводились по делу главы управления стройполитики Евгения Шишкина и директора «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александра Кима.

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Россиянку ударила молния на пляже в Испании

В Валенсии 62-летняя женщина из России пострадала от удара молнии во время шторма, который накрыл Испанию в минувшие выходные. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации журналистов, во время непогоды женщина пыталась укрыться под деревом неподалеку от яхтенной пристани.

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Захарова дала совет генсеку НАТО

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию помощника президента РФ Владимира Мединского о Невской битве. Таким образом дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале заявление Рютте о несерьезности российской делегации на переговорах в Стамбуле.

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