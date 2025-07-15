Западные страны надеются вовлечь Молдавию в вооруженный конфликт с Россией и Приднестровьем. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.

«Сегодня Молдавия очутилась с внешнеполитической точки зрения в очень уязвимом положении, так как администрация (президента республики) Майи Санду чувствует, что западники хотят перевести Кишинев из антироссийского «оловянного солдатика» в статус реального бойца на фронте», - пояснил он.

Парламентарий считает, что, атакуя Москву «самыми глупыми выпадами и обвинениями», Кишинев ведет к разрыву отношений с Россией.

«Но насколько Кишинев готов воевать? Сам, один на один - с ПМР и российскими частями в Приднестровье - вряд ли. Но вот при помощи англо-французов и румын – вполне может быть», - считает Андрей Сафонов.

По его мнению «план разгрома и оккупации Приднестровья» может быть запущен, если Лондон и Париж «решатся рвануть на Одессу».

Напомним, что большую часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы, которые еще в последние годы существования СССР добивались выхода этой территории из состава Молдавии. Причиной этого стали опасения, что Кишинев решит присоединиться к Румынии. В 1992 году власти Молдавии пытались решить вопрос силовым путем, но не смогли этого сделать.