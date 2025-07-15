Лавров прокомментировал выдвинутый Трампом ультиматум

Соединенные Штаты и раньше озвучивали сроки для урегулирования конфликта по Украине.

Так ультиматум президента США Дональда Трампа российской стороне прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. Пятьдесят дней. Было раньше и 24 часа, и сто дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — сказал российский министр.

В Кремле рассказали о реакции Путина на слова Трампа

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании кризиса.