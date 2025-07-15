Глава МИД Украины выступил с призывом в адрес России

Глава МИД Украины призвал лишить Россию ресурсов
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания глав МИД стран ЕС призвал «лишить Россию ресурсов».
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«В общих интересах лишить Россию ресурсов. Мы должны сократить доходы России от продажи нефти. Санкции больше откладывать нельзя. Нам нужен паритет с Россией в военном потенциале и оборонной промышленности», — написал Сибига.
Он сообщил, что призвал союзников инвестировать в производство беспилотников на Украине. По его словам, Украина хочет «справедливого, всеобъемлющего и прочного мира» и понадеялся, что Дания, председательствующая в ЕС, предпримет шаги в этом направлении.
«Настало время принять меры для создания безопасной, мирной и процветающей Европы», — указал Сибига.
До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников в Европе использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы «принудить» Россию к переговорам.