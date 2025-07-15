Глава МИД Украины выступил с призывом в адрес России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания глав МИД стран ЕС призвал «лишить Россию ресурсов».

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«В общих интересах лишить Россию ресурсов. Мы должны сократить доходы России от продажи нефти. Санкции больше откладывать нельзя. Нам нужен паритет с Россией в военном потенциале и оборонной промышленности», — написал Сибига.

Он сообщил, что призвал союзников инвестировать в производство беспилотников на Украине. По его словам, Украина хочет «справедливого, всеобъемлющего и прочного мира» и понадеялся, что Дания, председательствующая в ЕС, предпримет шаги в этом направлении.

«Настало время принять меры для создания безопасной, мирной и процветающей Европы», — указал Сибига.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников в Европе использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы «принудить» Россию к переговорам.